Африканские кошки: Королевство смелых (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, African Cats
Документальный, Приключения85 мин0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Станьте свидетелем невероятных приключений двух семей, стремящихся сделать своим домом одно из самых опасных мест на Земле. Вы столкнeтесь лицом к лицу с этими величественными царями саванны и их настоящей жизнью, любовью и решимостью.
СтранаСША
ЖанрПриключения, Документальный
КачествоSD
Время85 мин / 01:25
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.5 IMDb
- КШРежиссёр
Кит
Шолей
- АФРежиссёр
Аластер
Фотергилл
- Актёр
Сэмюэл
Л. Джексон
- Актёр
Патрик
Стюарт
- ДТСценарист
Джон
Траби
- КШСценарист
Кит
Шолей
- ОНСценарист
Оуэн
Ньюман
- КШПродюсер
Кит
Шолей
- АТПродюсер
Аликс
Тидмарш
- АБПродюсер
Аманда
Баррет
- Актёр дубляжа
Валерий
Соловьев
- СДОператор
Софи
Дарлингтон
- ОНОператор
Оуэн
Ньюман
- НХКомпозитор
Николас
Хупер