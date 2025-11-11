Африка
Wink
Фильмы
Африка

Африка (фильм, 1999) смотреть онлайн

1999, Africa
Драма, Приключения18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Супермодель борется за выживание после автомобильной аварии, в результате которой она застряла в африканском буше.

Страна
Великобритания, ЮАР
Жанр
Приключения, Драма

Рейтинг

4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Африка»