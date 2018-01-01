Актёры и съёмочная группа фильма «Африка»
Актёры
АктёрArturo
Иманоль АриасImanol Arias
АктрисаIsabel
Джули КарменJulie Carmen
АктёрMartín
Соэ БерриатуаZoe Berriatúa
АктрисаÁfrica
Елена АнайяElena Anaya
АктёрHermano de Arturo
Чема МуньосChema Muñoz
АктрисаBerta
Пепа ЛопесPepa López
АктёрComisario
Мигель АррибасMiguel Arribas
АктрисаRosa
Кармен БалагеCarmen Balagué
Актёр
Хуан Карлос АлонсоJuan Carlos Alonso
Актриса
Ампаро Гомес РамосAmparo Gómez Ramos
Актёр
Мануэль ПерейроManuel Pereiro
Актёр
Хосе Антонио НаварроJosé Antonio Navarro
Актёр
Кино ПуэйоKino Pueyo
Актёр
Серхио МендисабальSergio Mendizábal
АктёрEncargado del mercado
Тито ГарсияTito García
АктёрPeláez
Эдуардо ХоверEduardo Jover
АктёрJony
Хуан ДиазJuan Díaz
Актёр(в титрах: Antonio Zabalburu)
Антонио СабальбуруAntonio Zabálburu
Актриса
Лаура ВаллеLaura Valle
Актриса
Марта УртадоMarta Hurtado
Актриса
Мария СанчезMaría Sánchez
АктёрSebas
Карлос КастельCarlos Castel
АктёрTrabajador del mercado
Мануэль МоронManuel Morón
Актёр
Антонио КанальAntonio Canal
АктёрNiño
Антонио МаседаAntonio Maceda
АктёрNiño