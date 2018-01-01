Wink
Фильмы
Африка
Актёры и съёмочная группа фильма «Африка»

Актёры и съёмочная группа фильма «Африка»

Режиссёры

Альфонсо Унгриа

Alfonso Ungría
Режиссёр

Актёры

Иманоль Ариас

Imanol Arias
АктёрArturo
Джули Кармен

Julie Carmen
АктрисаIsabel
Соэ Берриатуа

Zoe Berriatúa
АктёрMartín
Елена Анайя

Elena Anaya
АктрисаÁfrica
Чема Муньос

Chema Muñoz
АктёрHermano de Arturo
Пепа Лопес

Pepa López
АктрисаBerta
Мигель Аррибас

Miguel Arribas
АктёрComisario
Кармен Балаге

Carmen Balagué
АктрисаRosa
Хуан Карлос Алонсо

Juan Carlos Alonso
Актёр
Ампаро Гомес Рамос

Amparo Gómez Ramos
Актриса
Мануэль Перейро

Manuel Pereiro
Актёр
Хосе Антонио Наварро

José Antonio Navarro
Актёр
Кино Пуэйо

Kino Pueyo
Актёр
Серхио Мендисабаль

Sergio Mendizábal
Актёр
Тито Гарсия

Tito García
АктёрEncargado del mercado
Эдуардо Ховер

Eduardo Jover
АктёрPeláez
Хуан Диаз

Juan Díaz
АктёрJony
Антонио Сабальбуру

Antonio Zabálburu
Актёр(в титрах: Antonio Zabalburu)
Лаура Валле

Laura Valle
Актриса
Марта Уртадо

Marta Hurtado
Актриса
Мария Санчез

María Sánchez
Актриса
Карлос Кастель

Carlos Castel
АктёрSebas
Мануэль Морон

Manuel Morón
АктёрTrabajador del mercado
Антонио Каналь

Antonio Canal
Актёр
Антонио Маседа

Antonio Maceda
АктёрNiño
Альберто Пинеда

Alberto Pineda
АктёрNiño

Сценаристы

Хоакин Ористрель

Joaquín Oristrell
Сценарист
Альфонсо Унгриа

Alfonso Ungría
Сценарист

Продюсеры

Сесар Бенитес

César Benítez
Продюсер
Фернандо де Гарсильян

Fernando de Garcillán
Продюсер

Монтажёры

Гильермо Репреса

Guillermo Represa
Монтажёр

Операторы

Ханс Бурман

Hans Burmann
Оператор

Композиторы

Сусо Сайз

Suso Sáiz
Композитор