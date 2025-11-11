Африка (фильм, 1996) смотреть онлайн

О фильме
Юный Мартин влюблен в Африку. Он боготворит африканских бегунов и мечтает стать таким же как они: быстрым, выносливым и терпеливым. А еще он любит другую Африку – дочь хозяйки маленького кафе по соседству с его домом. Кажется, что любовь к обеим этим Африкам никогда не найдет отражения в реальном мире, но все меняется, когда однажды, вернувшись с очередной пробежки, Мартин обнаруживает свою мать мертвой под окнами собственной квартиры. Зная о постоянных ссорах родителей, он не может отделаться от подозрений против своего отца. Помогают же юноше справиться с депрессией сразу две его Африки: бег и любовь девушки, в которой он находит себе силы признаться. Вот только ненависти к отцу это нисколько не уменьшает.
Рейтинг
5.6 IMDb
- АУРежиссёр
Альфонсо
Унгриа
- ИААктёр
Иманоль
Ариас
- ДКАктриса
Джули
Кармен
- СБАктёр
Соэ
Берриатуа
- Актриса
Елена
Анайя
- ЧМАктёр
Чема
Муньос
- ПЛАктриса
Пепа
Лопес
- МААктёр
Мигель
Аррибас
- КБАктриса
Кармен
Балаге
- ХКАктёр
Хуан
Карлос Алонсо
- АГАктриса
Ампаро
Гомес Рамос
- МПАктёр
Мануэль
Перейро
- ХААктёр
Хосе
Антонио Наварро
- КПАктёр
Кино
Пуэйо
- СМАктёр
Серхио
Мендисабаль
- ТГАктёр
Тито
Гарсия
- ЭХАктёр
Эдуардо
Ховер
- ХДАктёр
Хуан
Диаз
- АСАктёр
Антонио
Сабальбуру
- ЛВАктриса
Лаура
Валле
- МУАктриса
Марта
Уртадо
- МСАктриса
Мария
Санчез
- ККАктёр
Карлос
Кастель
- ММАктёр
Мануэль
Морон
- АКАктёр
Антонио
Каналь
- АМАктёр
Антонио
Маседа
- АПАктёр
Альберто
Пинеда
- ХОСценарист
Хоакин
Ористрель
- АУСценарист
Альфонсо
Унгриа
- СБПродюсер
Сесар
Бенитес
- ФдПродюсер
Фернандо
де Гарсильян
- ГРМонтажёр
Гильермо
Репреса
- ХБОператор
Ханс
Бурман
- ССКомпозитор
Сусо
Сайз