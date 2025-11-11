Африка (фильм, 1996) смотреть онлайн

Юный Мартин влюблен в Африку. Он боготворит африканских бегунов и мечтает стать таким же как они: быстрым, выносливым и терпеливым. А еще он любит другую Африку – дочь хозяйки маленького кафе по соседству с его домом. Кажется, что любовь к обеим этим Африкам никогда не найдет отражения в реальном мире, но все меняется, когда однажды, вернувшись с очередной пробежки, Мартин обнаруживает свою мать мертвой под окнами собственной квартиры. Зная о постоянных ссорах родителей, он не может отделаться от подозрений против своего отца. Помогают же юноше справиться с депрессией сразу две его Африки: бег и любовь девушки, в которой он находит себе силы признаться. Вот только ненависти к отцу это нисколько не уменьшает.

