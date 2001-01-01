Афера (фильм, 2001) смотреть онлайн

Сюжет

Задумав беспрецедентную авантюру, цель которой - обвал ценных бумаг на валютных рынках мира, Давыдов не сомневается в успехе, но... Спекуляции на тему экологической катастрофы и «черный» PR - опасная игра и как это часто бывает, в продуманный механизм операции начинают активно вмешиваться различные третьи силы...



Это некая таинственная организация «Сигурна воплощений», происки «кремля» в лице чиновника-взяточника из администрации Президента и, конечно же, любовь.



И еще многое есть в этом фильме - закулисные интриги шеф-редактора центрального канала телевидения, на котором работает героиня, нераскрытое убийство, воздушный змей, японские стихи и рыба фугу.



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