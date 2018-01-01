Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Афера»

Актёры и съёмочная группа фильма «Афера»

Режиссёры

Серджо Гобби

Sergio Gobbi
Режиссёр

Актёры

Андре Умански

André Oumansky
АктёрClaireveau
Марк Де Йонге

Marc de Jonge
АктёрGruskhin
Анна Фальчи

Anna Falchi
АктрисаMathilda / Angélina
Брюно Волкович

Bruno Wolkowitch
АктёрFabrice Derais
Кэндис Пату

Candice Patou
АктрисаHélène Haslans

Сценаристы

Серджо Гобби

Sergio Gobbi
Сценарист
Виктор Арнольд

Victor Arnold
Сценарист
Майкл Шок

Michael Schock
Сценарист

Продюсеры

Жан-Клод Патрис

Jean-Claude Patrice
Продюсер
Жан-Франсуа Лепети

Jean-François Lepetit
Продюсер

Художники

Жан-Батист Пуаро

Jean-Baptiste Poirot
Художник

Композиторы

Владимир Косма

Vladimir Cosma
Композитор