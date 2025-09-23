Афера (фильм, 1994) смотреть онлайн

Случайная встреча на улице раскрывает Полю Аслану глаза на причины постигших его несчастий, и человек, потерявший в жизни всё, внезапно обретает цель – месть. Её план продумывается долго и тщательно, чтобы брат Поля Люсьен Аслан также лишился всего – семьи, состояния, репутации, власти… Орудием своего возмездия Поль выбирает Фабриса Доре – еще совсем недавно благополучного молодого юриста, балансирующего сейчас на грани закона из-за страсти к игре.

