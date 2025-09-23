Афера (фильм, 1993) смотреть онлайн

Афера
1993, Aankhen
Боевик, Триллер12+

Обвиняемый в крупной растрате Натвар Шах арестован. Брат Натвара, Правин, хочет освободить его и увезти за границу. Через подкупленного комиссара полиции Правин выходит на банду преступников, возглавляемую Теджешваром. Для осуществления задуманного они прибегают к изменению внешности одного из членов банды. Но на пути преступников случайно оказываются Мунну и Бунну, два неунывающих брата-весельчака...

Страна
Индия
Жанр
Комедия, Боевик, Криминал, Триллер

Рейтинг

6.8 IMDb