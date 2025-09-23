Афера (фильм, 1993) смотреть онлайн

Обвиняемый в крупной растрате Натвар Шах арестован. Брат Натвара, Правин, хочет освободить его и увезти за границу. Через подкупленного комиссара полиции Правин выходит на банду преступников, возглавляемую Теджешваром. Для осуществления задуманного они прибегают к изменению внешности одного из членов банды. Но на пути преступников случайно оказываются Мунну и Бунну, два неунывающих брата-весельчака...

