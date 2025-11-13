Адреналин (фильм, 2003) смотреть онлайн

В последнее время у преуспевающего юриста Джейсона не ладятся отношения с Фрэйей - его подруга неожиданно стала замкнутой, агрессивной и странной. Когда она внезапно исчезает, а ее машину находят в овраге, Джейсон узнает шокирующую правду: Фрэйя состоит в подпольной группировке «искателей острых ощущений».



Презирая страх и смерть, эти отчаянные экстремалы прыгают с небоскребов, гоняют на крутых тачках, ложатся на рельсы перед идущим поездом и насмехаются над полицией, которая давно ведет на них охоту.



Стремясь узнать о судьбе Фрэйи, Джейсон решает проникнуть в это «общество смертников», но сможет ли он стать своим среди тех, для кого безрассудство - стиль жизни, а страх - самый мощный наркотик?

