Адреналин (фильм, 2003) смотреть онлайн
2003, Adrenaline
Драма, Мелодрама16+
О фильме
В последнее время у преуспевающего юриста Джейсона не ладятся отношения с Фрэйей - его подруга неожиданно стала замкнутой, агрессивной и странной. Когда она внезапно исчезает, а ее машину находят в овраге, Джейсон узнает шокирующую правду: Фрэйя состоит в подпольной группировке «искателей острых ощущений».
Презирая страх и смерть, эти отчаянные экстремалы прыгают с небоскребов, гоняют на крутых тачках, ложатся на рельсы перед идущим поездом и насмехаются над полицией, которая давно ведет на них охоту.
Стремясь узнать о судьбе Фрэйи, Джейсон решает проникнуть в это «общество смертников», но сможет ли он стать своим среди тех, для кого безрассудство - стиль жизни, а страх - самый мощный наркотик?
3.5 КиноПоиск
3.6 IMDb
- Режиссёр
Роэль
Рейн
- ДФАктёр
Джейсон
Фиджал
- ГВАктриса
Георгина
Вербаан
- ДЛАктёр
Дэниэл
Луис Ривас
- КТАктриса
Керен
Тахор
- ТЛАктёр
Томас
Локъер
- КСАктёр
Кристофер
Саймон
- ЖРАктёр
Жерар
Рудольф
- ЭСАктриса
Эбби
Симпсон
- УХАктёр
Уэйн
Харрисон
- ЛВАктёр
Лоув
Вентер
- БГАктёр
Бретт
Голдин
- РвАктёр
Роб
ван Вуурен
- ПМАктёр
Пьер
Мальэрб
- БЧАктёр
Баха
Чилайя
- НДАктриса
Никола
Джекман
- ФДАктёр
Фредди
Дуглас
- ЖРСценарист
Жерар
Рудольф
- Сценарист
Роэль
Рейн
- Продюсер
Роэль
Рейн
- Монтажёр
Роэль
Рейн
- Оператор
Роэль
Рейн