Ад Данте (фильм, 2025) смотреть онлайн

«Ад Данте» — фильм, оживляющий страницы бессмертной поэмы Данте Алигьери. Документалисты создали визуальную оду «Божественной комедии», соединив мнения экспертов с захватывающей дух анимацией.



Этот фильм — мост между средневековым текстом и современным зрителем, ищущим ответы на вечные вопросы. Проект исследует девять кругов дантова ада с помощью более чем трех десятков интервью с учеными, священнослужителями и деятелями искусства. Закадровый текст ведет зрителя сквозь слои ада, сопровождаемый анимацией по творениям художников разных эпох. Глубину нарративу добавляют голоса знаменитых актеров, озвучивающих обитателей подземного мира. Многолетняя кропотливая работа создала произведение, где каждый кадр говорит красноречивее слов, а классический текст обретает новую жизнь.



«Ад Данте» 2025 года — это кинематографическое паломничество по следам великого флорентийца. Фильм предлагает множество толкований оригинала, сохраняя его поэтическую природу.

