Абсолютное зло
Актёры и съёмочная группа фильма «Абсолютное зло»

Режиссёры

Крис Фишер

Chris Fisher
Режиссёр

Актёры

Сэмюэл Л. Джексон

Samuel L. Jackson
АктёрRichie
Люк Уилсон

Luke Wilson
АктёрJohn Felton
Лесли Бибб

Leslie Bibb
АктрисаJoanie Felton
Пейтон Лист

Peyton List
АктрисаTammy Strate
Мьюз Уотсон

Muse Watson
АктёрFrank
Трейси Томс

Tracie Thoms
АктрисаLatisha Rogers
Брэт Робертс

Bret Roberts
АктёрPeter the Pool Guy
Джейсон Алан Смит

Jason Alan Smith
АктёрTrevor
Тина Паркер

Tina Parker
АктрисаRhonda
Дэнни Эппер

Danny Epper
Актёр

Сценаристы

Крис Фишер

Chris Fisher
Сценарист

Продюсеры

Джастин Бёрш

Justin Bursch
Продюсер
Майк Каллахэн

Mike Callaghan
Продюсер
Брэд Кревой

Brad Krevoy
Продюсер
Марк Бакунас

Mark Bakunas
Продюсер

Художники

Элис Бэйкер

Alice Baker
Художница

Монтажёры

Миклос Райт

Miklos Wright
Монтажёр

Операторы

Марвин В. Раш

Marvin V. Rush
Оператор