Абсолютное зло (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Meeting Evil
Триллер, Криминал85 мин18+
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О фильме
Разочарованный жизнью молодой семьянин Джон открывает дверь таинственному незнакомцу Ричи. С этой минуты Джон становится участником убийственной поездки, которая преображает его из человека со слабой волей в отчаянного героя, готового пойти на все, чтобы защитить свою семью.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.3 IMDb
- КФРежиссёр
Крис
Фишер
- Актёр
Сэмюэл
Л. Джексон
- Актёр
Люк
Уилсон
- ЛБАктриса
Лесли
Бибб
- ПЛАктриса
Пейтон
Лист
- Актёр
Мьюз
Уотсон
- ТТАктриса
Трейси
Томс
- БРАктёр
Брэт
Робертс
- ДААктёр
Джейсон
Алан Смит
- ТПАктриса
Тина
Паркер
- ДЭАктёр
Дэнни
Эппер
- КФСценарист
Крис
Фишер
- Продюсер
Джастин
Бёрш
- МКПродюсер
Майк
Каллахэн
- Продюсер
Брэд
Кревой
- МБПродюсер
Марк
Бакунас
- ЭБХудожница
Элис
Бэйкер
- МРМонтажёр
Миклос
Райт
- МВОператор
Марвин
В. Раш