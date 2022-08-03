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Абсолютное зло

Абсолютное зло (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Meeting Evil
Триллер, Криминал85 мин18+

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О фильме

Разочарованный жизнью молодой семьянин Джон открывает дверь таинственному незнакомцу Ричи. С этой минуты Джон становится участником убийственной поездки, которая преображает его из человека со слабой волей в отчаянного героя, готового пойти на все, чтобы защитить свою семью.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Абсолютное зло»