Разочарованный жизнью молодой семьянин Джон открывает дверь таинственному незнакомцу Ричи. С этой минуты Джон становится участником убийственной поездки, которая преображает его из человека со слабой волей в отчаянного героя, готового пойти на все, чтобы защитить свою семью.

