Аббатство Даунтон 3 (фильм, 2025) смотреть онлайн

2025, Downton Abbey: The Grand Finale
Драма18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Начало 1930-х годов. Когда Мэри оказывается вцентре публичного скандала, асемья Кроули сталкивается сфинансовыми трудностями, всеобитатели имения ощущают угрозу потери репутации. Кроули должны адаптироваться кпеременам: персонал готовится кновому этапу, аследующее поколение берёт насебя управление поместьем Даунтон.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Драма

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Аббатство Даунтон 3»