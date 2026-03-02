Аббатство Даунтон 3 (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, Downton Abbey: The Grand Finale
Драма18+
О фильме
Начало 1930-х годов. Когда Мэри оказывается вцентре публичного скандала, асемья Кроули сталкивается сфинансовыми трудностями, всеобитатели имения ощущают угрозу потери репутации. Кроули должны адаптироваться кпеременам: персонал готовится кновому этапу, аследующее поколение берёт насебя управление поместьем Даунтон.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрДрама
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Саймон
Кёртис
- ХБАктёр
Хью
Бонневилль
- ЛКАктриса
Лаура
Кармайкл
- Актёр
Джим
Картер
- РКАктриса
Ракель
Кэссиди
- ПКАктёр
Пол
Копли
- БКАктёр
Брендан
Койл
- МДАктриса
Мишель
Докери
- КДАктёр
Кевин
Дойл
- ДФАктриса
Джоэнн
Фрогатт
- Актёр
Пол
Джаматти
- МКАктриса
Мэрлин
Каттс
- Актёр
Доминик
Уэст
- ЛНАктриса
Лорна
Никсон Браун
- ДМАктриса
Дэйзи
Мэй
- СКАктриса
Софи
Колкухоун
- Актриса
Элизабет
Макговерн
- ГХАктёр
Гарри
Хадден-Патон
- РДАктёр
Роберт
Джеймс-Колльер
- АФАктёр
Арти
Фрушан
- МФАктёр
Майкл
Фокс
- ЛНАктриса
Лесли
Никол
- ФЛАктриса
Филлис
Логан
- ЛБАктриса
Люси
Брирс
- Актриса
Джоэли
Ричардсон
- ЛДАктриса
Лиза
Диллон
- СМАктриса
Софи
Макшера
- ЭСАктриса
Эва
Саммс
- ОБАктёр
Оливер
Баркер
- ЗБАктёр
Зак
Баркер
- ПУАктриса
Пенелопа
Уилтон
- ДРАктёр
Дуглас
Рейт
- Актёр
Саймон
Расселл Бил
- Актёр
Алессандро
Нивола
- СКАктриса
Сара
Кроуден
- АЛАктёр
Аллен
Лич
- ФХАктриса
Фифи
Харт
- ЛБАктриса
Люси
Блэк
- НУАктёр
Нэйтан
Уайли
- ПСАктёр
Питер
Сэндис-Кларк
- СБАктёр
Стюарт
Баррет
- ДБАктриса
Дебора
Банди
- ТФАктёр
Тео
Фрайзер Стил
- ГХАктёр
Грэм
Хендерсон
- ДФСценарист
Джулиан
Феллоуз
- ДФПродюсер
Джулиан
Феллоуз
- ГНПродюсер
Гарет
Ним
- ЛТПродюсер
Лиз
Трубридж
- БСОператор
Бен
Смитхард
- ДЛКомпозитор
Джон
Ланн