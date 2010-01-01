ABBA: Великолепная четверка
Wink
Фильмы
ABBA: Великолепная четверка

ABBA: Великолепная четверка (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

9.32010, ABBA: Великолепная четверка
Документальный48 мин16+

О фильме

АББА – прославленный шведский вокально-музыкальный квартет, существовавший в 1970-1982 годах и названный по первым буквам имен исполнителей. За 10 лет своего существования квартет сумел добиться невероятного успеха в истории поп-музыки и полностью изменить мировое восприятие европейской музыки.

Коллектив занимал первые места в мировых чартах с середины 1970-х до начала 1980-х. Его хиты остались в плейлистах радиостанций и их альбомы продолжают продаваться по сей день. Записи группы были проданы по всему миру тиражом более 350 миллионов. В этом фильме участники ABBA рассказывают о том, как создавался квартет, о своей жизни и творчестве в составе группы и в настоящее время.

ABBA: Великолепная четверка смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг