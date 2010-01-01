ABBA: Великолепная четверка (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

АББА – прославленный шведский вокально-музыкальный квартет, существовавший в 1970-1982 годах и названный по первым буквам имен исполнителей. За 10 лет своего существования квартет сумел добиться невероятного успеха в истории поп-музыки и полностью изменить мировое восприятие европейской музыки.



Коллектив занимал первые места в мировых чартах с середины 1970-х до начала 1980-х. Его хиты остались в плейлистах радиостанций и их альбомы продолжают продаваться по сей день. Записи группы были проданы по всему миру тиражом более 350 миллионов. В этом фильме участники ABBA рассказывают о том, как создавался квартет, о своей жизни и творчестве в составе группы и в настоящее время.



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