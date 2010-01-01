9 погружений - Путешествие сквозь тело и мозг (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Используя эффекты замедленной съeмки в фильме, который по своему жанру представляет собой нечто среднее между документальным кино, художественными лентами и фантастикой, режиссeр фильма Марио Крейзер показывает легендарного прыгуна в воду Орландо Дюке, который ищет свой собственный подвод�ный мир, ныряет в глубины, но всегда возвращается домой после блестяще исполненного прыжка. Этот кинематографический портрет, в котором показан атлетизм, граничащий с духовным совершенством, настолько уникален, насколько неординарен сам Орландо Дюке. В фильме участвуют: Орландо Дюке, Джой Зубер.



9 погружений - Путешествие сквозь тело и мозг смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.