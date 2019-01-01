8 кусочков
Wink
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8 кусочков
7.22019, 8 Slices
Драмы82 мин18+

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8 кусочков (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Человек с псевдонимом Оскар Уайльд денежно поощряет сотрудников своей пиццерии за каждую прочитанную книгу. Каждый работник обязательно должен взять себе псевдоним — имя известного писателя. Благодаря такому подходу пиццерия попадает в топ 10 «Лучших заведений для работы в сфере услуг». Пиццерия привлекает внимание известного блоггера Сэма Зандера, который в своих видео разоблачает компании и заведения, ухудшая их рейтинг. Когда в пиццерии наступают темные времена, Сэм устраивается туда на работу, чтобы помочь заведению скорее закрыться.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.9 IMDb