8 кусочков (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Человек с псевдонимом Оскар Уайльд денежно поощряет сотрудников своей пиццерии за каждую прочитанную книгу. Каждый работник обязательно должен взять себе псевдоним — имя известного писателя. Благодаря такому подхо�ду пиццерия попадает в топ 10 «Лучших заведений для работы в сфере услуг». Пиццерия привлекает внимание известного блоггера Сэма Зандера, который в своих видео разоблачает компании и заведения, ухудшая их рейтинг. Когда в пиццерии наступают темные времена, Сэм устраивается туда на работу, чтобы помочь заведению скорее закрыться.



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