Бобо, самый маленький гном, случайно запускает проклятье злой колдуньи, и принцесса вместе со всеми гостями замерзает на празднике. Гномы спасаются в самую последнюю секунду. Теперь им предстоит найти Колдунью, чтобы разморозить всех остальных.

