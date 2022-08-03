7-ой гном (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Der 7bte Zwerg
Мультфильм, Приключения83 мин6+
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О фильме
Бобо, самый маленький гном, случайно запускает проклятье злой колдуньи, и принцесса вместе со всеми гостями замерзает на празднике. Гномы спасаются в самую последнюю секунду. Теперь им предстоит найти Колдунью, чтобы разморозить всех остальных.
СтранаГермания
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
4.6 IMDb
- БАРежиссёр
Борис
Альинович
- ОВАктёр
Отто
Валькес
- МНАктёр
Мирко
Нончев
- БААктёр
Борис
Альинович
- РШАктёр
Ральф
Шмиц
- ГВАктёр
Густав-Петер
Вёлер
- МШАктёр
Мартин
Шнайдер
- НХАктёр
Норберт
Хейстеркамп
- НХАктриса
Нина
Хаген
- КБАктёр
Кристиан
Брюкнер
- ДВСценарист
Дуглас
Велбат
- ДВСценарист
Дэниэл
Велбат
- СУСценарист
Свен
Унтервальдт мл.
- ОВСценарист
Отто
Валькес
- ДВПродюсер
Дуглас
Велбат
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хотченков
- ЙХОператор
Йо
Хайм
- ДВКомпозитор
Дэниэл
Велбат