7 километров до Иерусалима
Актёры и съёмочная группа фильма «7 километров до Иерусалима»

Актёры и съёмочная группа фильма «7 километров до Иерусалима»

Режиссёры

Клаудио Малапонти

Claudio Malaponti
Режиссёр

Актёры

Паоло Лимити

Paolo Limiti
АктёрFunzionario TV
Иза Барцицца

Isa Barzizza
АктрисаElvira Marenghi
Элеонора Брильядори

Eleonora Brigliadori
АктрисаMarta Piano
Адриана Де Гильми

Adriana De Guilmi
АктрисаMadre di Alessandro

Сценаристы

Клаудио Малапонти

Claudio Malaponti
Сценарист
Грациано Прота

Graziano Prota
Сценарист

Продюсеры

Грациано Прота

Graziano Prota
Продюсер
Анджело Сконда

Angelo Sconda
Продюсер

Художники

Алессандро Марраццо

Alessandro Marrazzo
Художник

Композиторы

Альдо Ди Скальци

Aldo De Scalzi
Композитор
Пивио

Pivio
Композитор