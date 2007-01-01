Фильм 7 километров до Иерусалима

7 километров до Иерусалима
2007, 7 km da Gerusalemme
Драма18+
Рекламодатель Алессандро Форте, уставший от современного общества и собственного брака, решает отправиться в путешествие в Иерусалим. Во время этого путешествия он встречает человека, который также три года совершал такое же «освободительное» путешествие, но так и не смог найти то, что искал: он указывает на путь , который ведет в Эммаус, и на нем у рекламодателя происходит мистическая встреча с Иисусом.

Страна
Италия
Жанр
Драма
Качество
Full HD

