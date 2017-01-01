6 дней (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

В центре сюжета ― захват иранского посольства в Лондоне активистами «Демократического движения за освобождение Арабистана», произошедший весной 1980 года. Полицейский-специалист по переговорам пытается мирно разрешить конфликт с террористами, чтобы никто из 26 заложников не пострадал.



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