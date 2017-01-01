6 дней
Wink
Фильмы
6 дней

6 дней (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, 6 Days
Боевики, Триллеры90 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

В центре сюжета ― захват иранского посольства в Лондоне активистами «Демократического движения за освобождение Арабистана», произошедший весной 1980 года. Полицейский-специалист по переговорам пытается мирно разрешить конфликт с террористами, чтобы никто из 26 заложников не пострадал.

6 дней смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb