6 дней (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, 6 Days
Боевики, Триллеры90 мин18+
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Сюжет
В центре сюжета ― захват иранского посольства в Лондоне активистами «Демократического движения за освобождение Арабистана», произошедший весной 1980 года. Полицейский-специалист по переговорам пытается мирно разрешить конфликт с террористами, чтобы никто из 26 заложников не пострадал.
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Информация
СтранаВеликобритания, Новая Зеландия
КачествоSD
ЖанрыИсторические, Боевики, Драмы, Триллеры
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режи�ссёр
Тоа
Фрейзер
- Актёр
Джейми
Белл
- Актёр
Марк
Стронг
- Актриса
Эбби
Корниш
- Актёр
Мартин
Шоу
- Актёр
Тим
Пиготт-Смит
- БТАктёр
Бен
Тернер
- Актёр
Иман
Эллиотт
- АХАктёр
Аймен
Хамдуши
- ЭГАктёр
Эндрю
Грэйнджер
- КГАктёр
Колин
Гарлик
- НБПродюсер
Натаниель
Болотин
- ДБХудожник
Дэниэл
Бирт
- ДГМонтажёр
Джон
Гилберт
- АМОператор
Аарон
Мортон
- ЛАКомпозитор
Лачлан
Андерсон
- ДЛКомпозитор
Дэвид
Лонг