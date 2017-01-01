50 весенних дней (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

В одном живописном французском городке живет Аврора, у нее две взрослые дочери и одна верная подруга, и Аврора их очень любит. Чего она не любит, так это перемены: когда Аврора теряет работу и узнает, что скоро станет молодой бабушкой, то воспринимает это как намек — мир захватила юность, и ей тут уже не место.



50 весенних дней смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.