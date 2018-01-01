Wink
3D Золушка: полный вперед!
Актёры и съёмочная группа фильма «3D Золушка: полный вперед!»

Режиссёры

Паскаль Эрольд

Pascal Hérold
Режиссёр

Актёры

Александра Лами

Alexandra Lamy
АктрисаCendrillon
Антуан де Кон

Antoine de Caunes
АктёрLe Prince
Иоланда Моро

Yolande Moreau
АктрисаFelicity
Мишель Бужена

Michel Boujenah
АктёрPetite Fumée
Изабель Нанти

Isabelle Nanty
АктрисаLa Grande Duchesse
Филип Петью

Philippe Peythieu
АктёрBarbazul
Вероник Огеро

Véronique Augereau
АктрисаHarmony
Одри Лами

Audrey Lamy
АктрисаMelody
Эрве Лассинс

Hervé Lassïnce
АктёрDark Lopez
Аманда Селин Миллер

Amanda Céline Miller
Актрисадополнительные голоса

Сценаристы

Паскаль Эрольд

Pascal Hérold
Сценарист

Продюсеры

Паскаль Эрольд

Pascal Hérold
Продюсер
Сильвен Голдберг

Sylvain Goldberg
Продюсер

Актёры дубляжа

Валерия Кудрявцева

Актриса дубляжа
Тимур Родригез

Актёр дубляжа