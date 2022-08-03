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3D Золушка: полный вперед!

3D Золушка: полный вперед! (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, 3D Cendrillon au Far West
Мультфильм, Фэнтези12+

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О фильме

Золушка живет в волшебной стране, по которой путешествует русский принц со своей тeтей. Вас ждут невероятные приключения, похищения и погони, большая дружба, настоящая любовь и… выбитый зуб! И никто, ни злая мачеха со своими дочками, ни разбойники-пираты не смогут помешать Золушке и Принцу обрести свое счастье!

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Семейный, Мультфильм, Фэнтези

Рейтинг

4.2 КиноПоиск
3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «3D Золушка: полный вперед!»