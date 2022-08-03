В школе для девочек ходят слухи, что в интернете есть «проклятый» файл, в котором запечатлено самоубийство. Все, кто увидят это видео, убивают себя. Поначалу учительница не верит слухам, но когда одна из учениц кончает с собой, женщина решает разобраться. Отыскав в Интернете злополучный файл, она едва не погибает вместе со своим бойфрендом. Ей удается узнать, что файл пытается вызвать к жизни безумную Садако, чье проклятье распространялось через видеокассету в предыдущих фильмаx. И ему это удается. Героине предстоит финальная битва с Садако за свою жизнь и жизнь своего любимого.

