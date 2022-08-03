3D Проклятье (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Sadako
Ужасы, Триллер18+
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О фильме
В школе для девочек ходят слухи, что в интернете есть «проклятый» файл, в котором запечатлено самоубийство. Все, кто увидят это видео, убивают себя. Поначалу учительница не верит слухам, но когда одна из учениц кончает с собой, женщина решает разобраться. Отыскав в Интернете злополучный файл, она едва не погибает вместе со своим бойфрендом. Ей удается узнать, что файл пытается вызвать к жизни безумную Садако, чье проклятье распространялось через видеокассету в предыдущих фильмаx. И ему это удается. Героине предстоит финальная битва с Садако за свою жизнь и жизнь своего любимого.
Рейтинг
3.5 КиноПоиск
3.7 IMDb
- ЦХРежиссёр
Цутому
Ханабуса
- СИАктриса
Сатоми
Исихара
- КСАктёр
Кодзи
Сэто
- АХАктриса
Аи
Хасимото
- ЦТАктёр
Цутому
Такахаси
- ССАктёр
Сёта
Сомэтани
- ХТАктриса
Хикари
Такара
- ЮЯАктёр
Юсукэ
Ямамото
- РТАктёр
Рёусэи
Таяма
- ЁКАктриса
Ёко
Кита
- ЮТАктриса
Юна
Таира
- ЦХСценарист
Цутому
Ханабуса
- КССценарист
Кодзи
Судзуки
- СИПродюсер
Синъитиро
Иноуэ
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- НБАктриса дубляжа
Надежда
Бережная
- ПКАктёр дубляжа
Павел
Кипнис
- ЯХХудожник
Ясуаки
Харада
- КККомпозитор
Кэндзи
Каваи