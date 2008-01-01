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3 дня (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Tres días
Фантастика, Драмы93 мин18+

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Сюжет

К планете Земля стремительно приближается метеорит, и с этим ничего нельзя поделать: человечество исчезнет под осколками через 72 часа. Алехандро — мрачный молодой человек, в жизни которого до этого была ушедшая девушка, пиво, футбол да музыка — наплевать на панику и он остается дома.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Фантастика, Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «3 дня»

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