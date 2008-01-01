3 дня (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

К планете Земля стремительно приближается метеорит, и с этим ничего нельзя поделать: человечество исчезнет под осколками через 72 часа. Алехандро — мрачный молодой человек, в жизни которого до этого была ушедшая девушка, пиво, футбол да музыка — наплевать на панику и он остается дома.



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