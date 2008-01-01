3 дня (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Tres días
Фантастика, Драмы93 мин18+
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Сюжет
К планете Земля стремительно приближается метеорит, и с этим ничего нельзя поделать: человечество исчезнет под осколками через 72 часа. Алехандро — мрачный молодой человек, в жизни которого до этого была ушедшая девушка, пиво, футбол да музыка — наплевать на панику и он остается дома.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыФантастика, Криминал, Драмы, Триллеры
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Актёр
Виктор
Клавихо
- МСАктриса
Мариана
Сорберо
- ЭФАктёр
Эдуард
Фернандес
- ЭДАктриса
Эльвира
Де Арминьян
- АдАктриса
Ана
де лас Куэвас
- ХГАктёр
Хуан
Галван
- ДСАктёр
Даниэль
Сасаделья
- ВРАктёр
Висенте
Ромеро
- ПСАктёр
Пепе
Салас
- АДАктёр
Антонио
Дечент
- ХВСценарист
Хуан
Веларде
- Продюсер
Антонио
Банд�ерас
- ХДПродюсер
Хавьер
Домингез
- ПДХудожник
Пепе
Домингес дель Олмо
- НРМонтажёр
Начо
Руис Капильяс
- АМКомпозитор
Антонио
Меливео