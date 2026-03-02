28 лет спустя: Часть II. Храм костей
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28 лет спустя: Часть II. Храм костей

28 лет спустя: Часть II. Храм костей (фильм, 2026) смотреть онлайн

2026, 28 Years Later: The Bone Temple
Ужасы18+

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О фильме

Спайк оказывается в банде отморозков Джимми, которые находят выживших и жестоко их убивают. А тем временем доктор Келсон, усмиряющий здоровенного альфу своим седативным коктейлем, замечает, что тот начинает проявлять признаки сознания.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Ужасы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «28 лет спустя: Часть II. Храм костей»