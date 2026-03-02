28 лет спустя: Часть II. Храм костей (фильм, 2026) смотреть онлайн
2026, 28 Years Later: The Bone Temple
Ужасы18+
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О фильме
Спайк оказывается в банде отморозков Джимми, которые находят выживших и жестоко их убивают. А тем временем доктор Келсон, усмиряющий здоровенного альфу своим седативным коктейлем, замечает, что тот начинает проявлять признаки сознания.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрУжасы
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Ниа
ДаКоста
- Актёр
Рэйф
Файнс
- Актёр
Джек
О’Коннелл
- ЭУАктёр
Элфи
Уильямс
- ЭКАктриса
Эрин
Келлиман
- ЭЛАктриса
Эмма
Лейрд
- ЛЭАктёр
Луис
Эшборн Серкис
- ММАктриса
Миррен
Мак
- Актёр
Дэвид
Стерн
- Актёр
Киллиан
Мерфи
- Актёр
Гордон
Александр
- ЛЭАктриса
Линн
Энн Роджерс
- НКАктриса
Натали
Кусто
- АГСценарист
Алекс
Гарленд
- Продюсер
Дэнни
Бойл
- АГПродюсер
Алекс
Гарленд
- ЭМПродюсер
Эндрю
Макдональд
- ШБОператор
Шон
Боббитт
- ХГКомпозитор
Хильдур
Гуднадоуттир