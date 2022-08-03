25 каратов
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25 каратов

25 каратов (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, 25 kilates
Триллер84 мин18+

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О фильме

Большой город. Жестокий преступный мир Барселоны. Главные герои фильма — «железная» девушка Кей и головорез Абель — составляют одну из самых преступных пар этого мира пройдох, мошенников, воров и продажных полицейских.

Страна
Испания
Жанр
Триллер
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb