200% Волк
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200% Волк

Фильм 200% Волк

2024, 200% Wolf
Мультфильм, Фэнтези6+
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О фильме

Пудель Фредди Люпин мечтает стать волком. Волки смеются над ним, полагая, что пудель не может совершать героические поступки и помогать людям, как они. Однажды Фредди загадал желание, но напутал с ним, и на Землю прилетел озорной лунный дух. Тот рассказал, что Земля и Луна должны скоро столкнуться, но Фредди может помочь предупредить катастрофу. Собрав друзей-собак, Фредди отправляется на другую планету восстановить космический порядок и доказать, что он способен на подвиги.

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Страна
Австралия, Германия, Испания, Мексика, США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD

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