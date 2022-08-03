2 минуты славы
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2 минуты славы

2 минуты славы (фильм, 2020) смотреть онлайн

2020, 2 Minutes of Fame
Комедия93 мин18+

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О фильме

Обычный продавец из супермаркета мечтает стать известным стендап-комиком. Друг решает помочь парню, снимает его репризу на видео и посылает запись на конкурс «Смейся во весь голос». Ждет ли героя победа?

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
Full HD, SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

5.4 IMDb