1984 (фильм, 1984) смотреть онлайн

«1984» — фильм по книге Джорджа Оруэлла, обнажающий механизмы тотального контроля над сознанием и волей человека. Кино рассказывает о хрупкости правды и индивидуальности в системе, где чувство становится преступлением.



В мире постоянной слежки и пропаганды мелкий служащий Уинстон Смит пытается вести двойную жизнь. Его тайный бунт против всевидящей партии начинается с ведения дневника и находит выражение в запретной связи с коллегой Джулией. Их попытка обрести личное пространство и свободу чувств неминуемо приводит к столкновению с карательной машиной государства. Каждый шаг главных героев находится под наблюдением, а доверие становится самой большой роскошью.



В этом кино язык служит для сокрытия правды, а любовь приравнивается к идеологическому предательству — как в своем романе и описал Оруэлл. «1984» исследует пределы стойкости человеческого духа перед лицом абсолютной власти.

