1984 (фильм, 1984) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
«1984» — фильм по книге Джорджа Оруэлла, обнажающий механизмы тотального контроля над сознанием и волей человека. Кино рассказывает о хрупкости правды и индивидуальности в системе, где чувство становится преступлением.
В мире постоянной слежки и пропаганды мелкий служащий Уинстон Смит пытается вести двойную жизнь. Его тайный бунт против всевидящей партии начинается с ведения дневника и находит выражение в запретной связи с коллегой Джулией. Их попытка обрести личное пространство и свободу чувств неминуемо приводит к столкновению с карательной машиной государства. Каждый шаг главных героев находится под наблюдением, а доверие становится самой большой роскошью.
В этом кино язык служит для сокрытия правды, а любовь приравнивается к идеологическому предательству — как в своем романе и описал Оруэлл. «1984» исследует пределы стойкости человеческого духа перед лицом абсолютной власти.
СтранаВеликобритания
ЖанрФантастика, Драма
Рейтинг
- МРРежиссёр
Майкл
Рэдфорд
- ГФАктёр
Грегор
Фишер
- ДТАктёр
Дэвид
Тревена
- ДКАктёр
Дэвид
Канн
- СХАктриса
Сюзанна
Хэмилтон
- СКАктёр
Сирил
Кьюсак
- ЭВАктёр
Эндрю
Вильде
- ЭБАктёр
Энтони
Бенсон
- ДУАктёр
Джеймс
Уолкер
- РБАктёр
Ричард
Бёртон
- Актёр
Джон
Хёрт
- МРСценарист
Майкл
Рэдфорд
- РДПродюсер
Роберт
Деверо
- АКПродюсер
Аль
Кларк
- Продюсер
Ричард
Брэнсон
- ЭПХудожница
Эмма
Потьюс
- АКХудожник
Аллан
Камерон
- ДМКомпозитор
Доминик
Малдауни