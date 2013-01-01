12 раундов: Перезагрузка
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12 раундов: Перезагрузка

12 раундов: Перезагрузка (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, 12 Rounds 2: Reloaded
Боевики, Приключения90 мин18+

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Сюжет

Фельдшер скорой помощи Ник Малой получает телефонный звонок от мстительного психопата из его прошлого и оказывается вовлечен в смертельно опасную игру. Маньяк угрожает убийством, если Ник не выиграет 12 раундов игры, конечно, без участия полицейских.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики, Приключения, Триллеры

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.3 IMDb