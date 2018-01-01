Wink
Фильмы
12 раундов: Перезагрузка HD
Актёры и съёмочная группа фильма «12 раундов: Перезагрузка HD»

Актёры и съёмочная группа фильма «12 раундов: Перезагрузка HD»

Режиссёры

Роэль Рейн

Роэль Рейн

Roel Reiné
Режиссёр

Актёры

Рэнди Ортон

Рэнди Ортон

Randy Orton
АктёрNick Malloy
Том Стивенс

Том Стивенс

Tom Stevens
АктёрTommy Weaver
Брайан Маркинсон

Брайан Маркинсон

Brian Markinson
АктёрHeller
Венус Терцо

Венус Терцо

Venus Terzo
АктрисаMcKenzie
Синди Басби

Синди Басби

Cindy Busby
АктрисаSarah Malloy
Шон Роджерсон

Шон Роджерсон

Sean Rogerson
АктёрSykes
Колин Лоуренс

Колин Лоуренс

Colin Lawrence
АктёрJay
Челси Рейст

Челси Рейст

Chelsey Reist
АктрисаAmber
Себастьян Спенс

Себастьян Спенс

Sebastian Spence
АктёрGovernor Devlin
Джанин Карлтон

Джанин Карлтон

Janene Carleton
АктрисаDiana Heller

Сценаристы

Дэвид Бенулло

Дэвид Бенулло

David Benullo
Сценарист

Художники

Айеиша Ли

Айеиша Ли

Aieisha Li
Художница

Монтажёры

Раду Ион

Раду Ион

Radu Ion
Монтажёр