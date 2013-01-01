12 месяцев (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, 12 месяцев
Комедии92 мин6+
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Сюжет
О чем может мечтать провинциальная девчонка, приехавшая покорять Москву? У главной героини фильма Маши Смирновой уже имеется список заветных желаний: грудь третьего размера, роскошная шуба, отдельная квартира, любовь и карьера звезды шоу-бизнеса. Когда в руки девушки попадает сказочная книг�а «12 месяцев», еe мечты неожиданно начинают сбываться! Но у каждой медали есть оборотная сторона: желания Маши причиняют вред ее любимым людям. Теперь девушка должна сама бескорыстно творить «чудеса» для других, чтобы спасти своих близких и вернуть свою настоящую любовь.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыКомедии
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.2 IMDb
- Режиссёр
Александр
Баршак
- Актриса
Алеса
Качер
- ИДАктёр
Иван
Дорн
- МЮАктёр
Максим
Юдин
- Актёр
Александр
Головин
- Актёр
Армен
Джигарханян
- Актриса
Екатерина
Гусева
- Актёр
Максим
Виторган
- Актриса
Мария
Сёмкина
- Актёр
Виктор
Бычков
- Актёр
Артур
Смольянинов
- Сценарист
Максим
Боев
- Сценарист
Александр
Баршак
- ЮЭСценарист
Юрий
Эпштейн
- Продюсер
Максим
Боев
- АКПродюсер
Антон
Калинкин
- ЛМПродюсер
Лев
Могилевский
- ВППродюсер
Владимир
Пономаренко
- ВЕХудожница
Виктория
Ефимова-Шестаковская
- Художница
Татьяна
Сударьянто
- ОНКомпозитор
Отто
Нотман