12 мелодий любви
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12 мелодий любви

12 мелодий любви (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Chacun sa vie
Мелодрама, Комедия108 мин18+

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О фильме

Двенадцать историй разворачиваются в маленьком городке Бон. Их герои – судьи, врачи, знаменитости, шарлатаны, чиновники, проститутки и полицейские. Вместе им предстоит решить судьбу одного человека.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «12 мелодий любви»