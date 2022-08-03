12 мелодий любви (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Chacun sa vie
Мелодрама, Комедия108 мин18+
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О фильме
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
4.6 IMDb
- КЛРежиссёр
Клод
Лелуш
- ЭДАктёр
Эрик
Дюпон
- ДХАктёр
Джонни
Халлидей
- НФАктриса
Надя
Фарес
- Актёр
Жан
Дюжарден
- КЛАктёр
Кристофер
Ламберт
- Актёр
Антуан
Дюлери
- МДАктриса
Марианн
Деникур
- РАктёр
Рюфюс
- ШЛАктриса
Шанталь
Ладезу
- Актёр
Жерар
Дармон
- КЛСценарист
Клод
Лелуш
- ВПСценарист
Валери
Перрен
- ГЛСценарист
Грегуар
Лакруа
- ПУСценарист
Пьер
Уйттерховен
- СХПродюсер
Сэмюэл
Хадида
- ВХПродюсер
Виктор
Хадида
- КЛПродюсер
Клод
Лелуш
- СММонтажёр
Стефан
Мазалегю
- РАОператор
Робер
Алазраки
- ЛККомпозитор
Лорен
Кусон
- ФЛКомпозитор
Франсис
Ле