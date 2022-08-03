1+1: Голливудская история (фильм, 2018) смотреть онлайн

Ремейк французского кинохита с Брайаном Крэнстоном в главной роли. Прикованный к инвалидному креслу миллионер Филипп совсем потерял вкус к жизни, но всe изменится, когда в качестве сиделки он наймет чернокожего парня с тeмным прошлым. Дэлл научит Филиппа развлекаться несмотря ни на что.

