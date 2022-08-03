1+1: Голливудская история (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, The Upside
Драма, Комедия120 мин18+
О фильме
Ремейк французского кинохита с Брайаном Крэнстоном в главной роли. Прикованный к инвалидному креслу миллионер Филипп совсем потерял вкус к жизни, но всe изменится, когда в качестве сиделки он наймет чернокожего парня с тeмным прошлым. Дэлл научит Филиппа развлекаться несмотря ни на что.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Нил
Бёргер
- Актёр
Брайан
Крэнстон
- Актёр
Кевин
Харт
- Актриса
Николь
Кидман
- ЭНАктриса
Эйджа
Наоми Кинг
- ДДАктёр
Джахи
Диалло Уинстон
- ЖЭАктриса
Женевьева
Энджелсон
- ГФАктриса
Голшифте
Фарахани
- Актёр
Тейт
Донован
- Актриса
Джулианна
Маргулис
- ССАктриса
Сюзанн
Савой
- ДХСценарист
Джон
Хартмир
- ЭТСценарист
Эрик
Толедано
- ОНСценарист
Оливье
Накаш
- Продюсер
Тодд
Блэк
- Продюсер
Джейсон
Блюменталь
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- АЯАктёр дубляжа
Андрей
Янайт
- КВХудожница
Кася
Валицка-Мэймон
- БАХудожница
Бет
А. Рубино
- РСКомпозитор
Роб
Симонсен