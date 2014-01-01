Wink
Фильмы
10-летний план

10-летний план (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, The 10 Year Plan
Мелодрамы88 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Недовольные своей жизнью, два друга договариваются о том, чтобы быть вместе, если не найдут свою любовь в течении 10 лет. Теперь же осталось два месяца до окончания их срока, и друзья делают все возможное, чтобы избежать в конечном итоге, совместной жизни друг с другом.

10-летний план смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.1 IMDb