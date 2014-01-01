10-летний план (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, The 10 Year Plan
Мелодрамы88 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Недовольные своей жизнью, два друга договариваются о том, чтобы быть вместе, если не найдут свою любовь в течении 10 лет. Теперь же осталось два месяца до окончания их срока, и друзья делают все возможное, чтобы избежать в конечном итоге, совместной жизни друг с другом.
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Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ДКРежиссёр
Дж.С.
Калчиано
- МХАктёр
Майкл
Хэмилтон
- ТРАктриса
Тери
Ривз
- МКАктёр
Моронай
Канекоа
- АБАктёр
Адам
Буччи
- МРАктёр
Майкл
Ротхаар
- ДУАктриса
Дебра
Уилсон
- БПАктёр
Бен
Палашиос
- КРАктёр
Крис
Рейд
- ДКСценарист
Дж.С.
Калчиано
- ДКПродюсер
Дж.С.
Калчиано
- МСПродюсер
Мэттью
Солари
- ТПХудожница
Триша
Пек
- ППОператор
Павел
Погоржельский
- КФКомпозитор
Кристофер
Фаррелл