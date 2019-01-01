Շեֆի մակարդակը (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Շեֆի մակարդակը
Фантастика18+
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Сюжет
Ամեն օր հատուկ ուժերի նախկին զինվոր Ռոյ Պուլվերը սկսում է պայքարել բոլոր տեսակի մարդասպաններից.առողջ մաչետեով, ուղղաթիռով գնդացրորդով, արագ մեքենայում երկու գեղեցկուհիների, չինուհու, սուրը վարպետորեն տիրապետող, մահապարտ թզուկի եւ այլ պսիխոպատների: Եվ ամեն անգամ, երբ Roy անընդհատ մահանում է, ե�ւ կրկին հայտնվում է նույն օրը.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыФантастика
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ДКРежиссёр
Джо
Карнахан
- Актёр
Фрэнк
Грилло
- Актёр
Мэл
Гибсон
- Актриса
Наоми
Уоттс
- РГАктёр
Рио
Грилло
- Актёр
Кен
Жонг
- ШМАктёр
Шон
МакКинни
- Актриса
Аннабелль
Уоллис
- Актриса
Мишель
Йео
- Актёр
Уилл
Сассо
- СЛАктриса
Селина
Ло
- ДКСценарист
Джо
Карнахан
- ЭБСценарист
Эдди
Бор�и
- Продюсер
Рэндолл
Эмметт
- ДФПродюсер
Джордж
Фурла
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Барабанов
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- КХМонтажёр
Кевин
Хейл
- ХМОператор
Хуан
Мигель Аспирос