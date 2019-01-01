Շեֆի մակարդակը
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Շեֆի մակարդակը

Շեֆի մակարդակը (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Շեֆի մակարդակը
Фантастика18+

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Сюжет

Ամեն օր հատուկ ուժերի նախկին զինվոր Ռոյ Պուլվերը սկսում է պայքարել բոլոր տեսակի մարդասպաններից.առողջ մաչետեով, ուղղաթիռով գնդացրորդով, արագ մեքենայում երկու գեղեցկուհիների, չինուհու, սուրը վարպետորեն տիրապետող, մահապարտ թզուկի եւ այլ պսիխոպատների: Եվ ամեն անգամ, երբ Roy անընդհատ մահանում է, եւ կրկին հայտնվում է նույն օրը.

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Информация

Страна
США
Жанры
Фантастика

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Շեֆի մակարդակը»

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