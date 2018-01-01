Wink
Կարոտ (Тоска)
Актёры и съёмочная группа фильма «Կարոտ (Тоска)»

Режиссёры

Фрунзе Довлатян

Режиссёр

Актёры

Рафаэль Атоян

Актёр
Галя Новенц

АктрисаСанам
Ашот Меликджанян

Актёр
Х. Карташян

Актриса
С. Петросян

Актёр
Нерсес Оганесян

Актёр
Аршак Ховханнисян

Актёр
Левон Шарафян

Levon Sharafyan
АктёрШаваршян
Азат Гаспарян

Актёр
А. Шахвердян

Актёр

Сценаристы

Рубен Овсепян

Сценарист

Монтажёры

Галина Милосердова

Монтажёр

Операторы

Гагик Авакян

Оператор

Композиторы

Мартын Вартазарян

Композитор