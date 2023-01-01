Մեր մանկության տանգոն (Танго нашего детства)
Wink
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Մեր մանկության տանգոն (Танго нашего детства)
1984, Մեր մանկության տանգոն
Драмы87 мин12+

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Մեր մանկության տանգոն (Танго нашего детства) (фильм, 1984) смотреть онлайн

Сюжет

Պատերազմից վերադառնալով՝ Ռուբենը թողնում է ընտանիքը և գնում իր կյանքը փրկած կնոջ մոտ։ Հպարտ Սիրանուշը չի ընդունում դա և փորձում է խելքի բերել Ռուբենին։ Երեխաների և կնոջ անհեթեթ ու անօգնական չարաճճիությունները նրան այնպիսի վիճակի են հասցնում, որ վերջապես խճճվելով իր զգացմունքների մեջ՝ նա կատարում է չմտածված արարք և հայտնվում բանտում...

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Информация

Страна
Армения
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Մեր մանկության տանգոն (Танго нашего детства)»

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