1984, Մեր մանկության տանգոն
Драмы87 мин12+
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Մեր մանկության տանգոն (Танго нашего детства) (фильм, 1984) смотреть онлайн
Сюжет
Պատերազմից վերադառնալով՝ Ռուբենը թողնում է ընտանիքը և գնում իր կյանքը փրկած կնոջ մոտ։ Հպարտ Սիրանուշը չի ընդունում դա և փորձում է խելքի բերել Ռուբենին։ Երեխաների և կնոջ անհեթեթ ու ան�օգնական չարաճճիությունները նրան այնպիսի վիճակի են հասցնում, որ վերջապես խճճվելով իր զգացմունքների մեջ՝ նա կատարում է չմտածված արարք և հայտնվում բանտում...
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Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.6 IMDb
- АМРежиссёр
Альберт
Мкртчян
- ГНАктриса
Галя
Новенц
- ФМАктёр
Фрунзик
Мкртчян
- ЭААктриса
Элина
Агамян
- АГАктёр
Азат
Гаспарян
- НБАктриса
Нарине
Багдасарян
- ССАктёр
Самвел
Саркисян
- АГАктёр
Ашот
Геворкян
- АНАктёр
Арташес
Налбандян
- АГАктёр
Артуш
Гедакян
- МКАктриса
Маргарита
Карапетян
- АМСценарист
Альберт
Мкртчян
- ГБХудожник
Гагик
Бабаян
- РБХудожник
Рафаэль
Бабаян
- ТМКомпозитор
Тигран
Мансурян