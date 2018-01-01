Wink
Фильмы
Ճանապարհ դեպի կրկես (Путь на арену)
Актёры и съёмочная группа фильма «Ճանապարհ դեպի կրկես (Путь на арену)»

Режиссёры

Левон Исаакян

Режиссёр

Актёры

Леонид Енгибаров

АктёрЛеня Енгибарян
Ирина Шестуа

АктрисаИра
Изабелла Данзас

АктрисаМама
Гай Данзас

АктёрПапа
Вардуи Вардересян

АктрисаМаро
Карп Хачванкян

АктёрАшот
Владимир Татосов

АктёрХачян
Гурген Ген

АктёрТарян
Степан Исаакян

Актёрдрессировщик
Борис Асатурян

Актёрбрат-близнец

Сценаристы

Александр Юровский

Сценарист
Анатолий Галиев

Сценарист

Актёры дубляжа

Виктор Рождественский

Актёр дубляжа
Владимир Емельянов

Актёр дубляжа

Художники

Валентин Подпомогов

Художник

Операторы

Жирайр Варданян

Оператор

Композиторы

Константин Орбелян

Композитор