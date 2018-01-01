Wink
Фильмы
Կտոր մը երկինք (Пощечина)
Актёры и съёмочная группа фильма «Կտոր մը երկինք (Пощечина)»

Актёры и съёмочная группа фильма «Կտոր մը երկինք (Пощечина)»

Актёры

Фрунзик Мкртчян

Фрунзик Мкртчян

АктёрГригор-ага
Софико Чиаурели

Софико Чиаурели

АктрисаТурванта
Ашот Адамян

Ашот Адамян

Ashot Adamyan
АктёрТорик
Галина Беляева

Галина Беляева

АктрисаАнжела
Тигран Восканян

Тигран Восканян

АктёрТорик-подросток
Арсен Куюмджян

Арсен Куюмджян

Актёр
Мария-Роза Абусефян

Мария-Роза Абусефян

Актриса
Армен Хостикян

Армен Хостикян

Актёр
Маис Карагезян

Маис Карагезян

АктёрКарасерян
Наталья Крачковская

Наталья Крачковская

Актрисапроститутка

Художники

Рафаэль Бабаян

Рафаэль Бабаян

Художник
Лидия Геворкян

Лидия Геворкян

Художница

Композиторы

Тигран Мансурян

Тигран Мансурян

Композитор