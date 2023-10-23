Կտոր մը երկինք (Пощечина)
Wink
Фильмы
Կտոր մը երկինք (Пощечина)
1980, Կտոր մը երկինք
Драма, Комедия87 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Կտոր մը երկինք (Пощечина) (фильм, 1980) смотреть онлайн

О фильме

Ֆիլմը պատմում է Խարբերդում մեծացող որբ Թորիկի մասին։
Մորաքրոջ և նրա արհեստավոր ամուսնու խնամքի տակ է մեծանում երկչոտ տղան՝ Թորիկը։ Ամեն ինչ խաղաղ ընթացքով կարող էր գնալ, բայց Թորիկը մեծանում և ամուսնանում է հասարակաց տան աղջկա հետ։ Քաղաքը չի կարող ներել նրան, սակայն երիտասարդը հանուն իր երջանկության վճռականություն և համարձակություն է ցուցաբերում։

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.9 IMDb