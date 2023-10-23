1980, Կտոր մը երկինք
Драма, Комедия87 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Կտոր մը երկինք (Пощечина) (фильм, 1980) смотреть онлайн
О фильме
Ֆիլմը պատմում է Խարբերդում մեծացող որբ Թորիկի մասին։
Մորաքրոջ և նրա արհեստավոր ամուսնու խնամքի տակ է մեծանում երկչոտ տղան՝ Թորիկը։ Ամեն ինչ խաղաղ ընթացքով կարող էր գնալ, բայց Թորիկը մեծանում և ամուսնանում է հասարակաց տան աղջկա հետ։ Քաղաքը չի կարող ներել նրան, սակայն երիտասարդը հանուն իր երջանկության վճռականություն և համարձակություն է ցուցաբերում։
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.9 IMDb