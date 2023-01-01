Հին օրերի երգը (Песнь прошедших дней)
Wink
Фильмы
Հին օրերի երգը (Песнь прошедших дней)
8.81982, Հին օրերի երգը
Драмы84 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Հին օրերի երգը (Песнь прошедших дней) (фильм, 1982) смотреть онлайн

Сюжет

Ֆիլմի գործողությունները տեղի են ունենում Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին Լենինական քաղաքում։ Ֆիլմի հերոսները գավառական քաղաքի ինքնագործ թատերախմբի անդամներ են, որոնք ամբողջ երկրի հետ կիսում են պատերազմի բերած դառնությունները և կորուստների ցավը։

Հին օրերի երգը (Песнь прошедших дней) смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Армения
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Հին օրերի երգը (Песнь прошедших дней)»

Всё