8.81982, Հին օրերի երգը
Драмы84 мин18+
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Հին օրերի երգը (Песнь прошедших дней) (фильм, 1982) смотреть онлайн
Сюжет
Ֆիլմի գործողությունները տեղի են ունենում Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին Լենինական քաղաքում։ Ֆիլմի հերոսները գավառական քաղաքի ինքնագործ թատերախմբի անդամներ են, որոնք ամբողջ երկրի հետ կիսում են պատերազմի բերած դառնությունները և կորուստների ցավը։
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Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.1 IMDb
- АМРежиссёр
Альберт
Мкртчян
- ШКАктёр
Шаум
Казарян
- ФМАктёр
Фрунзик
Мкртчян
- ВМАктриса
Верджалуйс
Мириджанян
- ГМАктёр
Гуж
Манукян
- АГАктёр
Азат
Гаспарян
- НБАктриса
Нарине
Багдасарян
- АААктёр
Ашот
Адамян
- ГНАктриса
Галя
Новенц
- АОАктёр
Александр
Оганесян
- АГАктёр
Артуш
Гедакян
- АМСценарист
Альберт
Мкртчян
- КГПродюсер
Каджик
Гукасян
- ФЯАктёр дубляжа
Феликс
Яворский
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Прохоров
- ННАктриса дубляжа
Нина
Никитина
- ВКАктёр дубляжа
Владислав
Ковальков
- АЧАктриса дубляжа
Алена
Чухрай
- РБХудожник
Рафаэль
Бабаян
- КАХудожница
Киралина
Андраникян
- ТМКомпозитор
Тигран
Мансурян