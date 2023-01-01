Տժվժիկ (Печенка) (фильм, 1962) смотреть онлайн
Сюжет
Մի անգամ Էրզրում քաղաքի բնակիչ, մեծահարուստ Նիկողոս-աղան, մսագործատանը հանդիպելով աղքատ Ներսես-Ախպարին, նրան տալիս է մի կտոր տավարի լյարդ՝ բարեգործություն անելով վերջինիս ընտանիքին ։ Ներսես-Ախպարը երախտագիտությամբ ընդունում է մեծահարուստի պարգեւը, եւ այդ պահից սկսվում է նրա տանջանքը:
Տժվժիկ (Печенка) смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb
- АМРежиссёр
Арман
Манарян
- ГНАктёр
Грачья
Нерсисян
- ЦААктёр
Цолак
Америкян
- АКАктёр
Арман
Котикян
- ХСАктёр
Х.
Сандалджян
- АААктёр
А.
Алаян
- ГСАктёр
Георгий
Стамболцян
- ЗТАктёр
Зарех
Тер-Карапетян
- ВСАктёр
В.
Степанян
- ММАктриса
Марго
Мурадян
- АВАктёр
А.
Вруйр
- ЕМСценарист
Ерванд
Манарян
- АСценарист
Атрпет
- АКАктёр дубляжа
Анатолий
Кубацкий
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хвыля
- ПШАктёр дубляжа
Павел
Шпрингфельд
- МООператор
Марк
Осепьян
- ЭБКомпозитор
Эдуард
Багдасарян