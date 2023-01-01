Տժվժիկ (Печенка)
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Տժվժիկ (Печенка)
1962, Տժվժիկ
Комедии20 мин12+

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Տժվժիկ (Печенка) (фильм, 1962) смотреть онлайн

Сюжет

Մի անգամ Էրզրում քաղաքի բնակիչ, մեծահարուստ Նիկողոս-աղան, մսագործատանը հանդիպելով աղքատ Ներսես-Ախպարին, նրան տալիս է մի կտոր տավարի լյարդ՝ բարեգործություն անելով վերջինիս ընտանիքին ։ Ներսես-Ախպարը երախտագիտությամբ ընդունում է մեծահարուստի պարգեւը, եւ այդ պահից սկսվում է նրա տանջանքը:

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Информация

Страна
Армения
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Տժվժիկ (Печенка)»

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