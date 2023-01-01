Տղամարդիկ (Мужчины)
Wink
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Տղամարդիկ (Мужчины)
1972, Տղամարդիկ
Комедии, Мелодрамы66 мин12+

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Տղամարդիկ (Мужчины) (фильм, 1972) смотреть онлайн

Сюжет

Չորս ընկեր՝ Վազգենը, Սաքոն, Արամը և Սուրենը, Երևանում տաքսու վարորդներ են։ Արամը՝ նրանցից ամենահամեստն և ամաչկոտը, անհույս սիրահարվում է օրիորդ Կարինեին։ Տեսնելով ընկերոջ տառապանքը՝ եռյակը որոշում է անել ամեն ինչ, որ այս գեղեցկուհին ուշադրություն դարձնի Արամին։

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Информация

Страна
Армения
Качество
SD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Տղամարդիկ (Мужчины)»

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