Տղամարդիկ (Мужчины) (фильм, 1972) смотреть онлайн
Сюжет
Չորս ընկեր՝ Վազգենը, Սաքոն, Արամը և Սուրենը, Երևանում տաքսու վարորդներ են։ Արամը՝ նրանցից ամենահամեստն և ամաչկոտը, անհույս սիրահարվում է օրիորդ Կարինեին։ Տեսնելով ընկերոջ տառապանքը՝ եռյակը որոշում է անել ամեն ինչ, որ այս գեղեցկուհին ուշադրություն դարձնի Արամին։
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Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb
- ЭКРежиссёр
Эдмонд
Кеосаян
- Актёр
Армен
Джигарханян
- ФМАктёр
Фрунзик
Мкртчян
- АШАктёр
Азат
Шеренц
- АГАктёр
Аветик
Геворкян
- АААктёр
Армен
Айвазян
- АТАктриса
Алла
Туманян
- ЛГАктриса
Лаура
Геворкян
- ВПАктёр
Валентин
Подпомогов
- СПАктёр
Сергей
Потикян
- РКАктёр
Рафаэль
Котанджян
- АЧСценарист
Александр
Червинский
- ЭКСценарист
Эдмонд
Кеосаян
- КАХудожница
Киралина
Андраникян
- НВОператор
Николай
Васильков
- РАКомпозитор
Роберт
Амирханян