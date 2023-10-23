Երջանկության մեխանիկա (Механика счастья)
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Երջանկության մեխանիկա (Механика счастья)
1982, Երջանկության մեխանիկա
Комедия, Мелодрама85 мин12+

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Երջանկության մեխանիկա (Механика счастья) (фильм, 1982) смотреть онлайн

О фильме

Ռուբենը (Ազատ Գասպարյան) միջին տարիքի անձնավորություն է, ով աշխատում է որպես ինժեներ և ամուրի է։ Սակայն օրերից մի օր նա հանդիպում է միայնակ մայր Սոնային (Ալլա Թումանյան), ով ի վերջո դառնում է Ռուբենի սերը։

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.3 IMDb