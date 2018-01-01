Далеко, далеко степь за Волгу ушла
Wink
Караоке
Далеко, далеко степь за Волгу ушла

Далеко, далеко степь за Волгу ушла (Советская эстрада)

Советская эстрада
Караоке в подписке «Wink Всё в одном»