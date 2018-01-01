Нужно ли мне приобретать особый роутер для того чтобы пользоваться услугой Wink ТВ-онлайн?

Да, для пользования услугой требуется роутер, обладающий определенными характеристиками, это обусловлено тем что данная услуга оказывается поверх услуги Домашний интернет и чувствительна к качеству сигнала, особенно если подключение производится посредством WiFi.

Минимальные технические характеристики: Гигабитные CPE стандарта не ниже 802.11ac (Wi-Fi 5), с поддержкой работы Wi-Fi в двух-диапазонах (2.4G и 5G)