1 класс. Чтение (сериал, 2020) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Сегодня на уроке мы познакомимся с буквой Д и звуками, которые она обозначает, научимся писать букву Д, выполним интересные задания.

Сегодняшний урок начинается с очень нужных и важных слов:

Дом

Дети

Дружба

Добро

Ни один человек без этих слов обойтись не может. А буква, которой посвящeн сегодняшний урок, в древности тоже называлась добро. Конечно же, это буква Д (рис. 1). Тема этого урока: Буква Д и звуки, которые она обозначает.



