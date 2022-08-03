WinkДетям1 класс. ЧтениеАлфавитЗвуки [д], [д ] буквы Д, д
1 класс. Чтение (сериал, 2020) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн
6.12020, Звуки [д], [д ] буквы Д, д
Образовательные0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Сегодня на уроке мы познакомимся с буквой Д и звуками, которые она обозначает, научимся писать букву Д, выполним интересные задания.
Сегодняшний урок начинается с очень нужных и важных слов:
Дом
Дети
Дружба
Добро
Ни один человек без этих слов обойтись не может. А буква, которой посвящeн сегодняшний урок, в древности тоже называлась добро. Конечно же, это буква Д (рис. 1). Тема этого урока: Буква Д и звуки, которые она обозначает.
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!