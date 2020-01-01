1 класс. Русский язык (сериал, 2020) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Звук и буква О, о
Звук и буква О, о

Сегодня на уроке мы узнаем о звуке [о] и букве О, познакомимся с занимательными фактами о букве О, выполним интересные задания, а также научимся писать букву О.

